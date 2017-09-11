（中央社記者鍾榮峰台北11日電）蘋果新iPhone的3D感測元件功能運作引發關注，凱基投顧分析師郭明錤出具報告推測，3D感測有2大功能，內有4大模組，前置玻璃塗裝可能是黑色，有利美感設計。



郭明錤指出，所有OLED版iPhone（一般成為iPhone 8） 的白色、黑色與金色機殼，前置玻璃塗裝，可能都是黑色，這是為了遮掩面板頂端的結構光發射與接收端、距離感應器與光源感應器，有利美感設計。



觀察OLED版iPhone，郭明錤指出，最大賣點就是3D 感測，預期3D感測最重要應用是用臉部辨識取代指紋辨識、以及更好的自拍使用者體驗。



在3D感測結構部份，報告指出，OLED版iPhone的3D 感測，需要許多模組緊密運作，包括結構光發射端（Structured light transmitter）、結構光接收端（Structured light receiver）、前相機（Front camera）、與光學飛行測距晶片（ToF）的距離感測器（Proximity sensor）。



報告推測，由於需要緊密協同運作，因此3D感測最終組裝前，需同時對這4個模組做主動校準（Active alignment）。至於光源感應器（Ambient light sensor）與3D感測無直接關係，但因支援True Tone顯示功能，可輔助改善效能。



在功能運作上，報告指出，結構光負責收集深度資訊，與前相機收集的2D影像資訊整合，形成完整3D影像。由於結構光發射端與接收端有距離限制，預測是50公分到100公分，因此推測需要具備ToF功能距離感測器測距，提醒使用者調整與iPhone距離，找到最佳3D感測效能。



蘋果預計在美國時間9月12日（台灣時間13日凌晨）舉行發表會活動，市場一般推測蘋果將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這3款新品，不過外界預期，OLED版iPhone 真正的出貨時程會比另外兩款晚一些。1060911