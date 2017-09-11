（中央社記者鍾榮峰台北11日電）和碩董事長童子賢表示，和碩持續布局無人駕駛關鍵零組件和技術，和碩不急，會慢慢cooking，無人車所需關鍵技術，正好是和碩的專長。



第21屆世界資訊科技大會（WCIT 2017）今天上午在台北世貿中心舉行正式開幕典禮，童子賢受邀出席，會中接受媒體採訪。



談到和碩在無人駕駛領域，童子賢指出，和碩集團已在相關零組件和關鍵技術布局。



觀察產業布局，童子賢指出，台灣產業鏈在無人駕駛領域也扮演關鍵角色，相關潛在需求持續醞釀，加上物聯網（IoT）、虛擬實境和擴增實境（VR/AR）等創新科技的百花齊放，都是期待新的消費服務型態，滿足消費者、讓市場創新、讓就業有機會，定位需要恰當。



童子賢指出，汽車零配件和技術驗證需要更謹慎，因為車用電子牽涉到安全，和碩的研發、行銷、產品企劃深入於車用領域的步調和環境中。



童子賢表示，無人車需要結合網路環境，透過電子、軟體、和許多電腦零組件，這些正好是和碩的專長。他說，讓過程慢慢cooking，不要急。1060911