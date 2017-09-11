▲蘋果新一代 iPhone 三款機型名稱確定，分別為 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。（圖／翻攝自《每日電訊報》）

蘋果新一代 iPhone 即將問世，並於台灣時間13日凌晨舉行發表會，預計此次將有三款機型亮相。彭博報導指出，根據9日蘋果公司所透露的 iOS 11 作業系統的部分代碼顯示，三款機型名稱確定為 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

應用程式和遊戲開發人員 Steven Troughton-Smith 上周六在 iOS 11 作業系統的代碼中發現新機型的名稱，便立刻在當天發表推特，網站《9to5Mac》也立即跟進，詳細披露了相關內容。

據了解，iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 為當前 iPhone 機型的延續，而 iPhone X 則是蘋果公司多年來最重要的一款新手機機型，不僅配有更清晰的OLED螢幕，相機功能也有所升級，並擁有3D臉部識別功能得以解鎖設備，可說是跳脫過去 iPhone 機型，全新設計的高階版。

不過 iPhone 新機型名稱中的「X」代表的意義是什麼？外界也紛紛猜測「X」是羅馬數字的「10」，可能暗指該機型是 10 周年特別版。