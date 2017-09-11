蘋果3款新機名稱曝光 多了iPhone XNOWnews今日新聞 (2017-09-11 11:01)
蘋果新一代 iPhone 即將問世，並於台灣時間13日凌晨舉行發表會，預計此次將有三款機型亮相。彭博報導指出，根據9日蘋果公司所透露的 iOS 11 作業系統的部分代碼顯示，三款機型名稱確定為 iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。
應用程式和遊戲開發人員 Steven Troughton-Smith 上周六在 iOS 11 作業系統的代碼中發現新機型的名稱，便立刻在當天發表推特，網站《9to5Mac》也立即跟進，詳細披露了相關內容。
據了解，iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 為當前 iPhone 機型的延續，而 iPhone X 則是蘋果公司多年來最重要的一款新手機機型，不僅配有更清晰的OLED螢幕，相機功能也有所升級，並擁有3D臉部識別功能得以解鎖設備，可說是跳脫過去 iPhone 機型，全新設計的高階版。
不過 iPhone 新機型名稱中的「X」代表的意義是什麼？外界也紛紛猜測「X」是羅馬數字的「10」，可能暗指該機型是 10 周年特別版。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
50G朝上才是真正的大作？那些年撐爆硬碟的超大遊戲【北京新浪網】
微軟承認win10創意者更新遊戲性能Bug 聲稱已修復！【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》