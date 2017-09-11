（中央社舊金山10日綜合外電報導）全球都在引頸期盼的全新iPhone，很可能會叫做iPhone X，一名App開發者在最新iPhone操作系統內建的序號上發現這件事，並上傳到推特。



彭博（Bloomberg）報導，專門報導蘋果新聞的網站9to5Mac領先揭露這個消息，透過操作系統內建的軟體序號，得知蘋果即將公布的新iPhone將名為iPhone 8 、iPhone 8 Plus與iPhone X。



最早發現的人是一名叫史密斯（Steven Troughton-Smith）的App與遊戲開發者，史密斯在軟體中發現這個名稱，並在9日上傳到推特。



蘋果新的iPhone 8與iPhone 8 Plus將用來取代現有的機型，iPhone X則是全新設計的高檔旗艦版本，保留OLED螢幕、改良相機和3-D臉部辨識掃描解鎖裝置。



之所以取名為X，可能是這款手機將成為iPhone推出10週年的紀念機款，iPhone 8與iPhone 8 Plus雖然會與iPhone 7及iPhone 7 Plus類似，但效能會提升。



先前彭博已報導過12日蘋果將發表這些新品，但蘋果發言人拒絕評論。（譯者：中央社許湘欣）1060911