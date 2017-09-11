世界衛生組織(World Health Organization，WHO)表示，非洲剛果民主共和國霍亂疫情蔓延，至今已經有超過500人喪生。

由於衛生條件差以及缺乏潔淨的飲水，剛果民主共和國經常爆發霍亂疫情。

但今年的疫情特別令人擔憂，因為除了已經蔓延到包括首都金夏沙在內的至少10個都市外，中部卡賽地區(Kasai)的戰亂造成大約140萬人流離失所，使得疫情更為失控。

世界衛生組織指出，截至目前，至少有528人死於這波霍亂疫情。而剛果民主共和國的26省，已經有20省淪為疫區。

衛生官員表示，今年已經記錄超過2萬4,000個霍亂病例，自7月底以來，平均每個星期有超過1,500個感染病例。

世衛組織已經在這個月派出一個包含流行病學和公共衛生專家的小組前往剛果，協助控制疫情。