蘋果抱厚望 盼新iPhone再掀10年前狂熱中央社 (2017-09-11 00:15)
（中央社舊金山10日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）即將發表最新一代iPhone，而這家總部在加州的科技業巨擘面臨一個關鍵問題，那就是新產品能否讓蘋果10 年前推出首款iPhone時的魔力再現。
法新社報導，12日這場備受矚目的發表會，將是蘋果首度在矽谷新蓋的「太空船」園區裡的賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）舉行記者會。這也令人回想起這位蘋果已故共同創辦人及偶像般的產品介紹人。
賈伯斯在2007年1月9日的發表會上介紹首款iPhone ，之後引發行動運算業以及整個手機產業環繞著它發展。首批iPhone在同年6月29日上市時，立刻造成轟動。
蘋果一如往常，對9月12日在古柏迪諾（Cupertino ）總部舉行的記者會並未透露太多訊息。邀請函上只寫著日期、時間、地點和「在我們的地方碰面吧」。
不過，記者會的時機，和蘋果以往每年發表新款iPhone時一樣，而對手也正陸續推出搭載谷歌（Google ）Android作業系統的新旗艦手機來迎戰。
眾人關注蘋果這家改變文化趨勢的企業，能否令人眼睛為之一亮，保住全球智慧手機市場創新領袖的形象，尤其目前市場正顯露成長減緩的跡象，且中國對手的落後差距也在縮小。
根據市場追蹤公司Counterpoint Research的調查，中國智慧手機大廠華為在全球智慧手機銷售的排名已在6月及7月首度超越蘋果，登上第二位，僅次於南韓巨擘三星（Samsung）。
三星上個月發表新一代Galaxy Note手機，試圖擺脫前一代產品電池爆炸問題帶來的災難。這也為蘋果的旗艦系列手機帶來新的挑戰。
其他製造商同樣積極搶奪市占，谷歌便預期很快將推出第二代Pixel旗艦手機。
有些報導表示，蘋果將推出3款新iPhone。根據尚未證實的傳言，其中一款特別的頂級iPhone售價將高達1400美元（4萬2000元台幣）。
恩德勒集團（Enderle Group）的分析師恩德勒（Rob Enderle）說，新iPhone若如此高價，「它就得有魔幻魅力。人們即使買不起，也渴望擁有」。
恩德勒補充，新iPhone還需要在市場上「樹立新標準」，因為頂級Android手機的價格都低許多。1060910
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