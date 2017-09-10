（中央社首爾10日綜合外電報導）北韓官方通訊社今天報導，領導人金正恩為他的核子科學家與技術人員舉辦大規模慶功活動，恭賀他們一週前完成北韓第6次也是規模最大的一次核子試爆。



亞洲新聞台（Channel News Asia）引述路透社報導，南韓準備應對北韓昨天藉建國69週年紀念，可能再度發射長程飛彈；不過，北韓在舉辦多項慶祝活動之外，並無其他挑釁行動。



官方北韓中央通信社（KCNA）報導，為讚許3日促成核試的核子科學家、高階軍官及執政朝鮮勞動黨幹部，金正恩辦了一場宴會，還安排藝術表演，及與金正恩本人合照。



北韓中央通信社雖未特別說明這場慶功盛宴舉辦時間，分析師認為，日期應該是昨天。



自發布的照片，可看到金正恩笑口大開與兩名著名科學家出現在人民大會堂，其中一人是北韓核子武器研究所所長李洪燮（Ri Hong Sop，音譯），另一人則是勞動黨的軍火業部門主管洪星茂（Hong Sung Mu，音譯）。



中央通信社今天指出，這些科學家與技術人員「為我國歷史創造出最偉大輝煌的重大事件，在這個無與倫比的大型活動中，成功試爆氫彈。」（譯者：中央社許湘欣）1060910