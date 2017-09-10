金正恩出席核爆宴會 宣稱大勝利中廣新聞網 (2017-09-10 13:31)
據北韓中央通訊社報導，北韓領導人金正恩，出席第六次核爆成功的慶功宴會，金正恩表示，此次氫彈試爆是北韓人民，歷經艱苦換來的偉大勝利。
金正恩說，我們擁有自主的經濟基礎、優秀的科學大軍、用白頭革命精神武裝的軍隊和人民以及自力更生的戰鬥傳統，因此我們將獲得主體革命的最後勝利。
北韓媒體還報導，北韓在人民劇場為核爆參與人員，舉行了盛大的文藝表演，除了黨政軍人士參與外，金正恩攜夫人李雪主也觀看了演出。
（王長偉首爾報導）
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SEIKO 風行者太陽能日曆腕錶-紅/IP黑 V14J-0AX0P
- 【享夢城堡】HELLO KITTY 我的Ribbon時尚系列-單人純棉三件
- 【Bernice】布蘭頓實木黑色皮沙發椅組合(1+2人)
- Durex杜雷斯 活力型 保險套 (12入X8盒)
- 【文創集】恩斯尼 法式3.9尺三門三抽鞋櫃/玄關櫃
- 仿古風7尺長櫃 5U7-263-907兩色可選(免運費 客廳 電視櫃)
- Ogival 愛其華時尚演繹薄型腕錶 3862MK
- 【文創集】卡森斯 時尚3.8尺柚木紋餐櫃/收納櫃組合(上＋下
- 醒茶莊 高海拔優質阿里山烏龍茶禮盒300g(2組)
- Bernice-托比簡約實木餐椅/單椅(綠色)(二入組合)-42x58x78c
新加坡首位女總統善直言 被譽勞工法律的活字典【北京新浪網】
12歲男孩後悔「當女生」 精神科醫師：變性無法解決問題【Kairos 風向新聞】
李在鎔獲刑三星「後繼無人」業內:影響公司戰略【北京新浪網】
義大利父母欲救跌落火山口孩子 三人不幸喪生【北京新浪網】
新加坡將迎首位女總統？為啥還是馬來人【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》