據北韓中央通訊社報導，北韓領導人金正恩，出席第六次核爆成功的慶功宴會，金正恩表示，此次氫彈試爆是北韓人民，歷經艱苦換來的偉大勝利。



金正恩說，我們擁有自主的經濟基礎、優秀的科學大軍、用白頭革命精神武裝的軍隊和人民以及自力更生的戰鬥傳統，因此我們將獲得主體革命的最後勝利。



北韓媒體還報導，北韓在人民劇場為核爆參與人員，舉行了盛大的文藝表演，除了黨政軍人士參與外，金正恩攜夫人李雪主也觀看了演出。



（王長偉首爾報導）



