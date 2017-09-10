（中央社台北10日電）中國大陸武漢日前有小偷深夜偷了人民幣近200萬元（約新台幣941萬元）現金後逃跑。但為擺脫追趕，小偷邊跑邊扔錢，事後還打電話給失主「求放過」。



湖北省武漢市礄口區檢察院日前將田姓竊賊依法提起公訴。



中國大陸檢察日報社主辦的正義網報導，現年34歲的田嫌很長時間沒有找到工作。手頭日益吃緊，動起歪心思，想起「感覺挺有錢」的王姓牌友。



田嫌6月2日凌晨用雨衣、口罩等武裝一番後，沿下水管道爬進王家。原本只想順手拿幾千元的他，卻在打開臥室衣櫃瞬間驚呆了－衣櫃裡有數不清的人民幣百元鈔疊放在一起。



從沒見過如此多現金的田嫌貪心大起，拿了塑膠袋將錢悉數「打包」。下樓時，卻聽到說話聲，田嫌於是折返上樓，躲進一間廢棄的閣樓裡。



半個小時後，王姓牌友發現家中遭竊，立刻報警。一直躲在樓上觀察動靜的田嫌看到警察來後，更加害怕。由於在攀爬時把自己的衣服弄破了，田嫌翻出房間裡的衣服換上，把錢裝進房內的旅行袋，打算等風頭過了再逃走。



直到6月3日凌晨3時，在閣樓熬了一天一夜的田嫌又累又餓，強打精神從隔壁棟的樓梯間走出來。一直在附近蹲守的王家家屬根據田嫌身上的衣服和旅行袋，大喊抓小偷。田嫌撒腿就跑，為擺脫追趕，忍痛將3個旅行袋現金一一甩下，最後翻越欄杆逃走。



回到家中，精疲力竭的田嫌越想越不放心，於是打電話給王姓牌友，勸王既然錢找回來了，就不要再追究了。田嫌這通「此地無銀三百兩」的電話則是讓警方確定了盜賊的身分。



在潛逃外地近兩個星期後，田嫌迫於壓力，在家屬陪同下投案。據田嫌說，之所以選擇牌友下手，是因為覺得是熟人，萬一被發現，比較「好說話」。1060910