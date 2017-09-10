洛興雅危機 杜特蒂抨擊人權人士未發聲中央社 (2017-09-10 12:41)
（中央社記者林行健馬尼拉10日專電）菲律賓總統杜特蒂抨擊人權人士對緬甸血腥鎮壓洛興雅人噤若寒蟬，卻對菲國掃毒行動多番指責。
杜特蒂昨天在民答那峨島卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro）出席第26屆民答那峨島商業會議，他在發表閉幕演說時，抨擊人權人士對洛興雅（Rohingya ）危機噤若寒蟬。
他說：「成天嚷嚷的人權組織，你們看看緬甸，翁山蘇姬是諾貝爾獎得主，你們看看洛興雅人，他們正被殘暴對待，這些人沒有國籍…面對這些事情，人權分子全都閉上了嘴。」
馬拉坎南宮今天上午向媒體傳送了杜特蒂的演說全文紀錄。
翁山蘇姬現為緬甸國務資政，她因致力於和平爭取緬甸的民主與人權，而於1991年獲得諾貝爾和平獎。
緬甸若開邦（Rakhine）目前因8月下旬的暴力衝突而陷於混亂，數十萬洛興雅穆斯林逃亡，聯合國緬甸人權特別報告員李亮喜上週說，若開邦可能有超過1000人喪生，大多數為少數族裔洛興雅穆斯林。
翁山蘇姬在這場危機中沒有作為而遭到批評。
杜特蒂是在提及菲國掃毒行動時有感而發，不滿每當菲國警方在掃毒行動中殺人，就會遭到人權組織及人權人士的抨擊。
他重申將嚴厲掃毒和打擊犯罪，下令軍警射殺毒販、綁匪和搶劫犯，「別跟我談司法程序，我們別自欺欺人，只要有毒品存在，就沒有民主。」
杜特蒂說，只有中國和俄羅斯理解他的掃毒政策，而且願意在不扣人權大帽的情況下提供協助。1060910
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