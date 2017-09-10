（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）加州州長參選人、現任加州財務長的台裔子弟江俊輝今天表示，台灣與加州關係非常活絡，而台灣與加州的友好關係更上一層樓，可由個人、企業、學術與非營利機構等領域著手。



江俊輝上午抵達大洛杉磯台灣會館，以「美國人如何參與公共政策和管理」為題發表演說，2017台灣加入聯合國宣達團團長、前國防部長蔡明憲和台灣人公共事務會（FAPA）會長陳正義，以及多位台灣之友會成員出席。



這位有意問鼎加州州長的台裔子弟，父親江牧東是屏東內埔客家人，媽媽沈吟香是台南鄉親，他在演說中指出，雖然行醫是父母對他的期望，但是外公當律師急公好義，他看在眼裡很羨慕，立志從政服公職。



江俊輝表示，政治是權力的實踐，很多人畏懼政治因政治是難搞的，通常是贏者全拿輸家全賠，即使政治是困難的，只要人們相信並願意為個人、家庭甚至鄰舍，追求更美好的未來，大家必須參與其中。



他在演說結束後答覆記者提問表示，台灣與加州的關係非常活絡，且加州是美國對亞洲經貿的門戶，許多來自台灣的鄉親，不論在學術、商界、科技甚至在演藝方面，成就卓著。



江俊輝表示，因此不論就個人、企業、商界、學術界甚至非政府領域著手，都可持續建構台灣與加州的友好關係，他個人鼓勵並期待台灣與加州的關係，持續邁進。



這位加州財務長站在台上發表演說時，沈吟香坐在台下，她不願受訪，對於兒子的成就，沈吟香態度謙和表示，江俊輝樂於助人，希望他日後能繼續努力。1060910