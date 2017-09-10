（中央社記者邱國強岳陽10日電）李明哲案11日將於湖南岳陽法院開庭，法院前今天上午已有員警穿梭，氣氛不太尋常。面對台灣各界關注，中國大陸各方面作出的安排，顯現出意圖縮小衝擊、防止效應擴散的痕跡。



其中，非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜在已被註銷台胞證的情況下，獲准前往旁聽李明哲庭審。在中國大陸上述意圖下，李凈瑜會受到什麼樣的待遇，也受到外界關注。



一審審理李明哲「顛覆國家政權」罪嫌的湖南省岳陽市中級人民法院，距洞庭湖風景區並不遠。當地今天上午下著雨，天色陰沈，法院前的馬路上車流不多，但週日理應閒散的法院，卻已有車輛進出，停在遠處的大廳前，並有員警穿梭，透露出不太尋常的氣氛。



但平靜的背後，李明哲在中國大陸被拘近半年，明天將透過一審開庭首度亮相，在台灣已是引人矚目的訊息。加上妻子李淨瑜與母親同時前往法庭旁聽，以及婆媳對李明哲案的分歧態度，更讓中國大陸官方不敢大意，想方設法控制可能的效應。



李明哲案一審開庭，吸引大批台灣媒體前往岳陽採訪，中國大陸方面也明白台灣對此案的關注。在確定庭期，且通知已被註銷台胞證的李凈瑜前往旁聽的情況下，並未阻攔台媒前往岳陽採訪。



不過，北京方面仍然透過岳陽台辦出面，將駐京台媒作了「親疏有別」的安排。其中，一部分台媒被安排在同一飯店住宿，並初步規劃其中2人進入法庭旁聽；其餘的台媒，開庭當天上午則被另行安排在距法院較遠的地點，收看庭審同步轉播。



此外，根據陸委會10日晚間的新聞資料，僅有李明哲的兩名家屬（李妻與李母）確定可成行。



陸會10日深夜表示，預定陪同李凈瑜赴陸的律師洪主民，無進入中國大陸的旅行證件，陸方表示證件趕辦不及，因此改由律師范值誠陪同。李明哲母親由律師胡原龍及海基會高級專員丁美君、李庭宇全程陪同赴陸。



從陪同人員以律師優先、海基會人員次之，民間人士最困難，這都顯示陸方的忌憚及設法管控變數的意圖。1060910