中新社馬尼拉9月10日電 題：菲律賓燭光畫家阿瑞奧拉筆下的中國印象

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中新社記者 關向東

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「我非常喜歡蠟燭，喜歡撫摸它的光潔，喜歡雙手持著它時內心的安寧，喜歡它燃燒自己給人帶去光明……對於我，蠟燭是永恆，可以跨越時空，和任何事物聯繫在一起。所以，不知不覺畫了許多的蠟燭……」

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在馬尼拉馬卡蒂阿亞拉博物館一間玻璃陽光房，一個持續了十天的「在陽光下(A PLACE IN THE SUN)」油畫展6日晚落幕。畫展的主人、菲律賓畫家阿瑞奧拉(DANILO ARRIOLA)每天坐在輪椅上迎接參觀者。他對中新社記者說，走進展廳的每一位都流連許久，我心中的光被大家感受到了，很幸福，很滿足。「你看，我50歲了，但沒有皺紋。」

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阿瑞奧拉出生在馬尼拉的奎松市，從小腿就不很方便。「繪畫是很自然地來到我生活中的，那年我12歲，繪畫讓我安靜快樂。蠟燭也是很自然來到身邊的，我有個小姐姐，她喜歡蠟燭，還會製作。我迷上了燭光。」

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阿瑞奧拉在馬尼拉的大學學習設計，畢業後去了新加坡，在一間設計公司工作。「那時，認識了許多華人朋友。去他們的家，華人的寺廟，參加一些他們的活動，我發現在華人文化里，蠟燭是和神靈聯繫在一起的，挺神聖。」

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在他37歲前往義大利佛羅倫薩繼續學藝后，阿瑞奧拉對於燭光又有新感悟。「燭光竟然是可以穿越時光，穿越國家，穿越文化的」，阿瑞奧拉告訴記者，當他悟到這一點時，藝術的大門在心裏真正打開了。

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阿瑞奧拉帶著記者參觀這間長方形、約百平方米的玻璃坡頂展廳。他在展廳盡頭，搭建起一個名為「A PLACE IN THE SUN」的壇，其上層層擺放著他的藝術創意組合作品，這些作品同時也是他畫作的對象。蠟燭是其中非常重要的主題。

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「你去過中國嗎？你認識這個白瓷酒瓶上寫的『報德娘』三個字嗎？知道怎麼念？什麼意思嗎？為什麼和蠟燭畫在一起？」記者指著阿瑞奧拉一幅中國陶瓷與蠟燭組合畫問。

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「沒有。但我看到過中國廟宇前的石獅，喜歡中國陶瓷的柔和造型，我還喜歡唐三彩馬，就將他們與我喜歡的蠟燭組合在畫中。我想像，對於中國人，不管是紀念祖先，還是家中日常，甚至慶典，蠟燭都會是其中一個靜靜的陪伴者，神聖又親切，它應該記得一切。」

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看阿瑞奧拉畫中的蠟燭，可以體會出許多情愫：當一個無邪的童子靜靜捧著一根潔白的蠟燭時，那是希望；當燭台上十數根蠟燭，因為種種原因向各個方向彎下腰時，那是隱忍和堅持；當它和斬首的神像與家族的桂冠聯繫在一起時，那是犧牲；當它被奔騰的神獸高高舉起時，那是勝利……記者將這些感觸和阿瑞奧拉交流時，拄著拐杖的他笑了，遞過來兩枚糖。(完)