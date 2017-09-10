李明哲案11日將開庭。審理李案的中國大陸湖南省岳陽市中級人民法院在正值週日的10日上午仍有車輛進出大門，並有數名水藍色制服的員警在遠處穿梭，透露出不太尋常的氣氛。中央社記者邱國強岳陽攝 106年9月10日