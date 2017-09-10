韓外交部頻遭網攻 大多來自中國中廣新聞網 (2017-09-10 11:01)
南韓國會外交統一委員會，今天公開外交部所提交的資料顯示，今年1月至7月，外交部遭到的網路攻擊次數，多達8263次，而且多數來自中國。（王長偉首爾報導）
對網路攻擊以及試圖攻擊的IP位址進行的分析結果顯示， 2016年， IP位址來自中國的網路襲擊次數，為2551次，今年1月至7月月，則增至4509次。來自中國的攻擊大幅增加。
有分析認為，今年中國為反對「薩德反導系統」佈署南韓，採取抵制措施，這或許是來自中國網襲次數增加的原因之一。除了中國之外，美國、南韓與法國駭客，針對外交部的網路攻擊和試圖攻擊的次數，同樣為數不少，分別為596次、332次和105次。
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.{ORIGINAL-TIME:09-10-17 09:26:38}
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