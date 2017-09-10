猶豫到最後一刻 颶風逼近佛州湧逃難潮中央社 (2017-09-10 10:42)
（中央社佛羅里達州薩拉索塔9日綜合外電報導）美國佛羅里達州西岸的75號公路上，可見北上車流緩緩移動，數以千計民眾等到最後一刻才決定離家躲避即將到來的致命颶風艾瑪（Irma）。
法新社報導，有些人依強制疏散令離家，有些人則為了遠離颶風路徑尋求避難，車頂堆著急忙之下整理好的行李箱，也不忘帶著紀念品逃難。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據佛州緊急事故管理單位（Florida Division of Emergency Management），當局約向630萬人下令撤離。
路透社報導，當地居民霍奇頓（Walter Hodgdon）今天臨時取消留下來迎抗颶風的計畫，因為他在墨西哥灣沿岸堰洲島的住家，突然落在多變預測模型所預估的颶風路徑上。
58歲的霍奇頓住在濱臨墨西哥灣的坦帕灣（Tampa Bay）特拉塞亞（Terra Ceia），他說：「昨晚其中一個氣象模型，劃了一條正好經過我們房子上方的線」，「我們覺得如果要離開，最好徹底離開。」
公路兩旁的店家異常冷清，幾乎每座購物中心都已經關門，速食餐廳內一片漆黑，就連百思買（Best Buy ）與達吉特（Target）等零售業巨擘也停止營業。
官員表示，颶風艾瑪可能造成致命破壞，在坦帕灣部分地區掀起高達4.5公尺風暴潮。
然而，還是有人決定留下堅守家園。
47歲的瓊特瑞爾（Kathy Jontrell）表示：「我買了電池、食物、零嘴與水，汽車也加滿油了。」
「至少撐得過一週。」
於金融業工作、身為人母的她說：「我買了哨子，如果你在洪水災區需要幫助的話，其他人便可以出手相助。」（譯者：中央社周莉芳）1060910
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