艾瑪蹂躪古巴災情慘 佛州挫著等中央社 (2017-09-10 10:36)
（中央社古巴凱瓦連9日綜合外電報導）奪命颶風艾瑪（Irma）重創古巴中部，吹倒電線、將樹木連根拔起，一戶戶的房屋屋頂全被掀了，目前正朝美國佛羅里達州前進。
法新社報導，古巴當局表示，為了預防萬一，超過百萬人已先行撤離，包含首都哈瓦那也有約4000人疏散到其他地點。
狂風暴雨猛烈摧殘北部人口約4萬人的海岸小城凱瓦連（Caibarien）。
當地19歲女子法蘭西斯（Francis）說：「我的天，這會把整個鎮毀了。」她逃離自己靠近海邊的住家，到祖父家避難。
她說：「之前水已經淹到靠近我家轉角，現在那裡應該已經通通都是水了。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，古巴氣象局表示，艾瑪橫掃古巴卡馬圭（Camaguey）與謝戈德阿維拉（Ciego de Avila）省北部群島，風勢強到連他們用來測量風速的設施都遭摧毀。（譯者：中央社許湘欣）1060910
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