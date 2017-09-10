北韓建國日 只宣傳未射彈中廣新聞網 (2017-09-10 10:31)
熟悉北韓內情人士今天分析，北韓昨天「建國紀念日」，並未如預期發射飛彈，理由顯然是在觀望聯合國安理會，再度對北韓發起的制裁案的結果。
安理會11號是否會通過包括禁止原油輸入北韓的制裁案，中國和俄羅斯都強烈表態反對。專家分析認為，一旦通過制裁，接下來將淪入惡性循環，北韓10月10號「建軍日」前後，不排除再度挑釁。
南韓媒體今天報導：昨天北韓「建國日」，雖然沒有發射飛彈，但北韓政權透過媒體強調，北韓在最高領導人金正恩的領導下，現已是擁有核武器的軍事強國，今後繼續發展尖端核武及飛彈。北韓建國日為挑釁，可能是以加強宣傳核武強國替代射彈挑釁。
北韓最近進行了第6次的核爆，而且揚言不會停止導彈的研發和試驗發射，所以，熟悉北韓內情人士分析認為，北韓為了內部的團結，不能排除發射「火星14型」洲際飛彈級的遠程導彈的可能性，因此，南韓軍方目前仍保持著高度警戒態勢中。
（王長偉首爾報導）
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