（中央社墨西哥胡契坦9日綜合外電報導）墨西哥百年最大地震造成65人喪生，救災人員從瓦礫堆中拉出一具具遺體，悲傷的家人抬著棺木穿過街頭；此時暴風卡狄亞（Katia）來襲在另一處造成山崩，已導致兩死。



法新社報導，墨西哥7日晚間發生地震以來，南部州瓦哈卡州（Oaxaca）與奇亞帕斯州（Chiapas）發現更多遺體，官員進一步提高死亡總人數。



救災人員今天一整天持續在南部地區救援，許多民眾懼怕回到搖搖欲墜的危樓，擔心建物遭餘震震垮。哈卡州胡契坦（Juchitan）數百戶人家因害怕餘震，不敢回到屋內而露宿街頭。



今天在胡契坦街上，可看到商店櫥窗前大排長龍等候食物，還有許多人手捧鮮花與花圈，後方跟著靈柩。



在瓦礫堆中挖掘參與救援的約300名員警之一、29歲的維拉（Vidal Vera）說：「我不記得有哪場地震比這次可怕！」



路透社報導，這起規模8.1的地震比1985年將墨西哥市大半地區夷為平地、造成數千人死亡的毀滅性地震還大。有關當局表示，光在胡契坦就有數千棟房屋倒塌。



根據墨西哥地震研究所（Seismological Service），這次大地震後餘震高達721次。



偏偏卡狄亞此時登陸地震重災區附近韋拉克魯斯州（Veracruz），自一級颶風強度稍後降低為熱帶風暴後今天消散。



聯邦民防保護部門首長普恩特（Luis Felipe Puente）說，韋拉克魯斯州首府札拉巴（Xalapa）因大雨發生土石流，造成2人喪生。（譯者：中央社許湘欣）1060910