國際刑警發通緝令：1名浙江籍男子被控走私毒品北京新浪網 (2017-09-10 09:16)
原標題：國際刑警組織「紅通令」：中國浙江籍男子YU LIE被指控走私毒品
法制晚報·看法新聞 國際刑警組織官網公佈「紅色通緝令」信息：中國浙江籍男子YU LIE被指控走私毒品。信息顯示，該男子1967年12月03日出生，為中國浙江杭州人，身高1.775米，黑眼睛。
姓名：YU LIE
性別：男
出生年月：1967年12月03日
出生地：中國，浙江，杭州
語言：漢語
特徵：1.775米，黑眼睛
被指控罪行
走私毒品
國際刑警組織提示，如果你有任何信息請聯繫當地警方或點擊進入下方聯繫國際刑警組織總秘書處
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