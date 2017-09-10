原標題：國際刑警組織「紅通令」：中國浙江籍男子YU LIE被指控走私毒品

法制晚報·看法新聞 國際刑警組織官網公佈「紅色通緝令」信息：中國浙江籍男子YU LIE被指控走私毒品。信息顯示，該男子1967年12月03日出生，為中國浙江杭州人，身高1.775米，黑眼睛。

姓名：YU LIE

性別：男

出生年月：1967年12月03日

出生地：中國，浙江，杭州

語言：漢語

特徵：1.775米，黑眼睛

被指控罪行

走私毒品

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