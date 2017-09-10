（中央社巴黎10日綜合外電報導）聯合國秘書長古特瑞斯在今天刊出的訪問中表示，全球因為北韓核子與飛彈計畫攤牌，爆發「多年來」最嚴重的危機，讓他非常憂心。



法新社報導，古特瑞斯（Antonio Guterres）在法國「星期日報」（Le Journal du Dimanche）刊出的訪問中說：「到目前為止，我們有許多在深思熟慮的決定之後引發的戰爭。但我們也知道，有其他衝突，是因為胡亂決定導致的局勢升溫引發。」



他說：「我們必須希望，這個威脅的嚴重性，會讓我們走上理性的正軌，直到太晚之前。」



「這是我們多年來必須面對的最嚴重的（危機）。」他坦承，他「非常擔心」。



古特瑞斯表示，關鍵問題就是讓北韓停止核子與彈道飛彈計畫，並尊重聯合國安全理事會的決議。



美國要求聯合國安理會明天表決，對北韓實施更嚴格的制裁，無視中國大陸和俄羅斯反對。1060910