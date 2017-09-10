（中央社記者曹宇帆洛杉磯9日專電）2017台灣加入聯合國宣達團今天抵達洛杉磯，會見加州州議員村土康郎，以及台裔加州州長參選人江俊輝。



根據宣達團發言人曾琮愷提供的新聞稿，村土康郎是日裔美國人，曾任加州副檢察長，他對台灣非常有感，並憂心中國在東亞海域的擴張。



宣達團團長蔡明憲表示，台灣民調顯示，8成以上民意支持以台灣名義加入聯合國，台灣長期被排除在國際組織外，應該要被公平對待，台灣人民對中國的欺壓只會越來越反感。



村土康郎說，他積極支持台灣參與國際組織。今年春季他首次訪問台灣，感受到台灣人的熱情，讓他很感動。



隨後宣達團來到大洛杉磯台灣會館，會見台美人第2代、現任加州財務長江俊輝和他的母親沈吟香。江俊輝正積極投入民主黨的黨內初選，力爭黨提名以角逐加州州長。



蔡明憲說，若江俊輝勝選將是首位台裔甚至是亞裔的加州父母官，希望他能以加州州長的身分訪台，並期盼他發揮在政治領域的影響力，讓更多美國政界人士了解台灣國際處境的困難，盼台灣與加州更緊密合作。



江俊輝表示，他的父母都來自台灣。他認為台裔美國人參與國際事務、公共事務是非常重要的。他敬佩宣達團推動台灣入聯，雖然面臨許多困難，但只要信念是正確的，就應該努力嘗試。



曾琮愷說，江俊輝由台灣之友會會長王泰和邀請，到台灣會館分享他的從政經驗。江俊輝自我評估，這場選戰猶如跑馬拉松，他會以「台灣精神」拚戰到底，未來也會回故鄉台灣訪問。1060910