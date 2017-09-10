日本多數學校於9月1日開學，而因為日本學校霸凌情形特別嚴重，加上學業壓力，許多學生竟選擇自殺。根據《蘋果日報》，據調查9月1日學生自殺率比一年中其他日子高出3倍。日本每年約2萬人輕生，雖然自殺率在2003年後開始下降，卻不包括在校學生和社會新鮮人；20歲以下者，每年約有500人自殺。

撇去課業壓力不談，日本學生的霸凌現象十分嚴重，其至連貴為皇族的愛子公主也被指為受到霸凌而不想上學。為何日本的霸凌現象特別嚴重呢？可能的原因有三。

日本人特強的排外性

很多人都說日本人的排外性很強，外國人要融入他們的社會並不容易；事實上不只對於外國人，日本社會很重視群體，有排外性較強的集體文化。在這種社會裡人們很強調服從、與人相同，這點可以從日本極端發達的制服文化中看出。不僅是上班族，很多藍領族群也有公司統一的制服。既然重視服從，人們也就會排擠不服從、不一樣的人。

根據《PNN》的專文，日本學生常見的排擠理由是「那個人很自私不合群」、「那個人舉止不得體」、或「那個人不守校規」；除此之外，身份特殊恐怕也會造成排擠，日本的愛子公主可能就是一個例子。

值得一提的是，日本人認為歐美學者認定的霸凌(bully)與日本社會所常見的欺凌行為不同。歐美的霸凌以肢體暴力為大宗，但日本最常被討論的是排擠行為，所以日本不使用bully一詞，而使用日文中的固有名詞IJIME，即為欺凌、欺負之意。

村八分制度的關係？

日本古早有個「村八分」制度，是村里中對於破壞成規、秩序者所做的消極制裁行為。對於脫序者，除了葬禮與失火等會影響全村落的事件外，其他諸如結婚、生產、生病等8件事情絕不予協助。

這種制度在二戰後基本消失，但有學者認為這種制度留下了壞影響，是日本容易形成排擠事件的原因。

霸凌結構會複製

日本高競爭的升學環境下，學生容易產生摩擦，而較強勢的學生就會呼朋引伴去排擠看不順眼的人。另外，日本學生幾乎都會參加社團，甚至有些高中與大學會優先錄取在社團表現優異的學生，從而參加社團成為常態，不參加者變成異類。在學業與社團的雙重團體競爭環境下，不難想見日本會成為比歐美多數國家霸凌情況更嚴重的「重災區」。

更不幸的是，與家暴相同，這種霸凌的結構會被複製，讓霸凌受害者覺得霸凌是常態，以後若有機會也會霸凌別人，不斷將風氣延襲下去。

日本從2000年後就針對自殺事件去追查與研究霸凌成因，並不斷加強輔導，也產生成效，霸凌事件的回報量逐漸下降。然而，2006年還是發生了數起學生自殺案件... 日本要澆熄校園霸凌風氣仍有一段長路要走。

(圖片取自pixabay)