飄忽艾瑪 邁阿密變空城坦帕灣急撤離中央社 (2017-09-10 04:27)
（中央社記者鄭崇生華盛頓9日專電）颶風艾瑪行蹤飄忽，原預計登陸佛羅里達州的邁阿密，但已轉向佛州西岸，坦帕將首當其衝，當地緊急撤離，部分地區的臨時庇護所瞬間湧入人潮，大排長龍。
艾瑪（Irma）原預計登陸佛州東岸的邁阿密（Miami），邁阿密數天前已展開撤離行動，而仍留在當地的台灣僑胞則告訴中央社，邁阿密海灘的夏日週末一向人潮洶湧，但今天只能用「宛如空城」形容，一早就烏雲密降雨，風力也不小，海浪更是強勁。
艾瑪不但威力變化多端，行徑路線也有改變，最新預報指出，艾瑪將延佛州西岸一路往北走，坦帕（Tampa）變成首當其衝。
佛羅里達州州長史考特（Rick Scott）今天上午說，艾瑪還沒登陸佛州，但已有2萬5000名佛州居民受影響停電，他也再度警示，艾瑪可能帶來淹水災情，要求民眾聽從當地政府的撤離指令，儘速到最近的庇護所避難，「這是個會致命的颶風」。
坦帕以南的邁爾斯堡（Fort Myers）及艾斯特羅（Estero）上午持續進行撤離工作，艾斯特羅當地的一個運動場成為臨時庇護所，上午湧現大批人潮，排隊人龍在運動場外圍繞，也有老人坐在輪椅上等待。
當地民眾接受MSNBC訪問時指出，一早收到通知要撤離，一家人只帶著簡單行李就離開，截至發稿，他們已排隊5小時，仍在等待進入庇護所安置。
艾瑪的暴風中心預計明天將登陸佛州東南的低窪地區、佛羅里達島礁（Florida Keys），隨後沿佛州西南岸一路北上邁爾斯堡及坦帕。
美聯社指出，坦帕上一次遇到規模如艾瑪的颶風侵襲已是1921年，當時人口僅1萬人，而現今坦帕人口已近300萬。1060910
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