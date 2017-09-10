（中央社邁阿密9日綜合外電報導）當局今天表示，颶風艾瑪（Irma）逐漸逼近，美國佛羅里達州奉令撤離人數已攀升至630萬人。此意味自8日以來又有70萬人被要求撤離。州官員先前表示，有560萬人奉令撤離。



佛州緊急事故管理單位表示，它「估計630萬名佛羅里達人已奉令撤離」。



佛州人口約2060萬，颶風艾瑪預測將從南往北貫穿佛州，州長史考特（Rick Scott）先前表示，佛州每一人都必須隨時準備撤離。



預報員預測，風速逾每小時177公里的颶風艾瑪將於10日約破曉時分侵襲佛羅里達島礁（Florida Keys）。



艾瑪9日在古巴北岸上空徘徊，前進速度放慢至每小時15公里，且尚未如預期大幅北轉直撲佛羅里達州。艾瑪的近中心最大風速達每小時205公里。1060910