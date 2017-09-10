艾瑪降為3級 撲向佛州時將再轉強中央社 (2017-09-10 00:18)
（中央社邁阿密9日綜合外電報導）艾瑪颶風今天在侵襲古巴北部沿海地區時，威力減弱為3級，但美國氣象預報人員指出，艾瑪在撲向佛羅里達州時，可能會再度增強。
設在佛州邁阿密的國家颶風中心（NHC）在格林威治時間下午3時（台北時間晚上11時）發布的公報中，將艾瑪強度自4級下調；但警告，颶風「在朝佛州南部和島礁（Keys）前進時，將再度增強威力」。
英國官員說，稍早艾瑪在侵襲英屬維京群島（Virgin Islands）和背風群島（Leeward Islands）北端的安奎拉島時（Anguilla），分別造成5人和一人喪生。1060910
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