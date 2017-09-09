5比0，曼城與利物浦的比賽打出了一個讓人驚訝的比分。馬內的紅牌下場是比賽的轉折點，少一人作戰的利物浦無力抵抗曼城強大的攻擊線。阿圭羅首開紀錄，熱蘇斯和薩內各進2球。然而在進球背後，有一個不得不提的關鍵人物——德布勞內。

本場比賽德布勞內和大衛-席爾瓦出任雙前腰，席爾瓦居左，德布勞內居右。從比賽進程來看，他們也是曼城隊進攻的火力發起點，尤其是德布勞內的傳球，堪稱是針針見血，招招致命。第24分鐘，德布勞內在中場得球，幾乎沒有做任何調整，直接將球直塞給前方的阿圭羅，阿圭羅領球突入禁區，晃過出擊的米尼奧萊，打空門得手，1比0。

德布勞內這腳傳球妙就妙在一個「快」字，慢一點點，前插的阿圭羅會處在越位位置，而利物浦的防線也極有可能作出反應，將球攔截，這種不經調整第一時間將球送到危險地帶的能力，是德布勞內的絕活。然而最令人稱道的是，作為一名多數時間出現在中路的中場球員，德布勞內的邊路傳中更是一絕。開場僅僅3分鐘時，他就在右邊路送出一記高質量傳中，可惜熱蘇斯的頭槌頂偏了。在馬內被罰下場后，多打一人的曼城在前場獲得了更大的空間。

上半場補時階段，德布勞內右路傳中，熱蘇斯頭槌破門，可惜的是越位在先。僅僅3分鐘后，又是德布勞內，他在左邊路得球一扣，晃開防守球員，右腳傳出一記精準的弧線球，禁區內的熱蘇斯高高躍起頭槌破門！短短3分鐘時間，兩腳完美的傳中，這就是德布勞內的腳法！尤其是第二腳在左路的傳中，德布勞內在將球調整到右腳時，已經觀察到熱蘇斯和大衛-席爾瓦殺入禁區，隨即送出一記精準的助攻，熱蘇斯要做的只是保證將球頂到，這麼近的距離，米尼奧萊很難做出有效撲救。

德布勞內的這兩腳傳中，讓人想起曼聯傳奇菲爾-內維爾對他的評價：「德布勞內在球場上的傳球、自由球以及傳中，讓我想起了貝克漢姆，我認為他（德布勞內）是曼城最重要的球員。」德布勞內在自由球上的表現也許還很難和貝克漢姆相提並論，但從傳中來看，他的腳法的確可以媲美貝克漢姆，更難得的是，他在左右兩個邊路都能奉獻高質量的傳中，在中路還有一腳絕妙的直塞球！

德布勞內的表演還沒有結束，第77分鐘，他在前場得球，又是一腳直塞找到薩內，薩內分球，門迪傳中，薩內推射破門。進球的是薩內，助攻的是門迪，然而讓進攻局面瞬間明朗的是德布勞內的傳球。第87分鐘，還是德布勞內，他的傳球撕開了利物浦的防線，薩內邊路傳中，阿圭羅門前鏟射，可惜被米尼奧萊奮力封堵。

賽后，《天空體育》將德布勞內評為本場比賽的最佳球員，他得到了9分，比進球的阿圭羅和熱蘇斯都要高。《天空體育》稱讚德布勞內「用完美無缺（inch-perfect pass）的傳球瓦解了利物浦的防線。」

德布勞內在2014/15賽季效力於沃爾夫斯堡時，就曾經奉獻過單賽季20次助攻的數據，他以28次總助攻成為2015年度歐洲五大聯賽助攻王。上賽季，他更是打破了曼城俱樂部史上單賽季助攻紀錄，以18次聯賽助攻摘得英超助攻王。

瓜迪奧拉曾經大讚德布勞內：「梅西是世界最佳，但德布勞內就坐在梅西旁邊。」在瓜帥看來，德布勞內已經具備了和梅西平起平坐的能力，他對比賽的閱讀能力，讓他每次都會做出正確的決定。看德布勞內踢球，頭腦中會浮現一個詞：合理。這不是一個華麗的詞彙，猶如德布勞內的踢球風格，也不是以華麗取勝。但他對傳球線路的選擇，對傳球時機的把握，都是最合理，最恰到好處的，簡單地說就是「穩准狠」！就這一點而言，德布勞內的確高出其他球員一個水準。（Akul）