魯能憾平蘇寧周杰倫躺槍 球迷:演唱會後草皮爛了北京新浪網 (2017-09-09 22:47)
今晚，2017賽季中超聯賽第24輪繼續進行，山東魯能在錯失多次絕佳破門機會後，在主場0-0遺憾戰平江蘇蘇寧。本場比賽除了魯能球員的臨場狀態和運氣外，被吐槽最多的就是濟南奧體中心魯能大球場本場的草皮狀況，而著名歌手周杰倫這次不幸「躺槍」。
9月3日，周杰倫「地表最強世界巡迴演唱會」在魯能主場濟南奧體中心舉辦，而部分魯能球迷認為正是因為演唱會對草坪進行了間接的破壞，使得球在場地上運轉不夠流暢，部分魯能球迷也在魯能官方微博的評論里對這一現象進行了吐槽。
的確，本場比賽魯能主場的草皮狀況確實不敢讓人恭維，塔爾德利就曾在下半場進攻上時被草絆住，而央視也對本場比賽進行了轉播，嘉賓更是諷刺了魯能主場的草皮情況，並吐槽佩萊好像就像在下地幹活一樣，不過吐槽歸吐槽，抱怨歸抱怨，魯能本場比賽球員的狀態相比間歇期前有了下降，而且在最擅長的跑動距離上也不如對手，失利是每個魯能球迷都不像看到的，不過球迷應該在吐槽客觀條件的同時也同樣不能忽略球員狀態等主觀問題。聯賽還有6輪，少賽一輪的魯能還有很多機會，去完成賽季衝擊亞冠資格的目標。
（新體）
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