日期:9月9日晚19點35分，2017年中超第24輪，上海上港主場3-1天津泰達億利。上半場第10分鐘，武磊補射空門得分。第14分鐘武磊左路下底傳中，於海門前甩頭攻門打進本賽季個人首球。第67分鐘古德利開出角球，潘喜明頭槌追上一分。第79分鐘，埃爾克森單刀赴會再下一城。

比賽結束之後，上港主帥博阿斯點評了本場比賽，「我們非常開心贏下了這場比賽，其實我們完全有機會在上半場臨近結束時，胡爾克打進那個球，我們就可以打入3球，但是很遺憾那個球我們沒有打進。如果那個球打進的話，我們下半場就會踢得更加簡單一些。對手今天踢得非常勇敢，我們也知道他們是急需分數，他們今天也是拼了，他們踢得也非常不錯，我們的進攻給對手持續的壓力，最終取得了這場勝利。今天比賽的結果，讓我們還保持著一些夢想，我們繼續停留在積分榜第二的位置上，這也是非常重要的。」

此戰，首發的於海打進了本賽季第一粒進球。對於這粒進球，博阿斯說：「上半場讓奧斯卡後撤，於海有意識的前移。正是因為他不斷地前插，打進了一個進球。於海這個賽季不走運，經歷了傷病，但傷愈之後很努力，這個進球顯示了他是一個非常職業的球員。」

今夜，結束了與天津億利比賽后，上海上港全隊稍作休整，明天將啟程飛往廣州，備戰下周二與廣州恆大的亞冠四分之一決賽次回合比賽。據悉，出征之前，圍繞在球隊此次廣州之行的酒店預訂問題，終於得到落實。天河體育中心附近的所有五星級酒店均無力接待此次上港之行，最終上港方面選擇了距離天河體育場10多公里的一家酒店。能在球隊出征之前落實好酒店，對於上港而言，也算了終於邁出了直面艱難客戰的第一步。（曲小尤）