9月9日晚，在中超聯賽第24輪的比賽中，山東魯能主場迎戰江蘇蘇寧，魯能本場比賽獲得多次必進球機會，三次擊中立柱都未能轉化成進球，最終雙方以0-0握手言和，魯能目前在少賽一輪情況下，排名中超第三位。

比賽結束后，馬加特在新聞發佈會上點評比賽時首先說到：這樣一場比賽之前在這裏我也沒有經歷過，這樣的概率比較低。今天我們面對防守為主的球隊，踢得非常好，從一開場就目標明確的進攻，製造出了非常多的機會。我們不但在比賽中製造出很多射門的機會，對方的外援水平很高，我們整場比賽都控制著節奏和形勢，大雷沒有太多撲救的機會。只是最終我們沒有把球踢進去，很多次要麼是擊中門柱，要麼是滑門而出。對於我們球隊來說，這是非常非常遺憾的事情，我們球員製造出了很多必進球的機會，投入很多，最終可以對球員的表現滿意，但對這個結果我無法滿意。

當被問及對卡佩羅的評價，馬加特說到：「通常情況下，我不會評價對方的教練，他是一個世界級的教練。

魯能面對外援後衛都進球比較難，談到這個問題，馬加特表示：在我看來，每場比賽都不同，進程和氛圍都不一樣。今天我們面對的對手，有單前鋒在場上，中軸線都有外援。他們的排兵布陣以防守為主，面對目的明確的球隊，要製造出這麼多得分的機會，才有機會他們。對我們球員的表現，除了沒有進球外，對球員的表現滿意。這場比賽我們缺乏一些運氣，場地的條件也並不是很好。我也看得不是很清楚，有幾次射門的時候，整塊的草皮翹起來，是否干擾到射門，這形成了影響。

（木蘭）