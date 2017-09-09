壞消息！皇馬隊副恐被追加禁賽 可能停賽4場北京新浪網 (2017-09-09 22:56)
馬塞洛將遭到追加處罰
據西班牙《阿斯報》報導，根據主裁判埃爾南德斯·埃爾南德斯的裁判報告，馬塞洛很有可能會被處於停賽4場的處罰。
在皇馬對萊萬特的比賽中，馬塞洛在倒地的情況亂踢亂蹬對方球員勒爾馬，埃爾南德斯在賽后的裁判報告中寫道：「比賽第89分鐘，皇馬12號球員馬塞洛因為以下原因被紅牌罰下：他腳踢對方球員背部，而當時並不是在爭球。」
《阿斯報》指出，如果西班牙足協競賽委員會認為馬塞洛的動作是一個侵略性的動作，那他可能會被處於停賽4場的處罰。對於嚴重侵犯對手的，根據西班牙足協紀律章程的第98條，一般是停賽4場到12場，而馬塞洛的這個動作，情況不是非常嚴重，達不到停賽12場的標準，停賽4場是可能的。
如果西班牙足協用紀律章程的第123條來套馬塞洛的動作，那處罰相對輕一些，一般停賽1場到3場。紀律章程第123條規定，如果球員是在踢球過程中動作粗野，或者是衝撞引起的風險性動作，沒有造成對方受傷害的，球員要被停賽1到3場。
《阿斯報》認為，即便西班牙足協只停賽馬塞洛1場，那加上他紅牌停賽1場，那這位巴西後衛也至少要被停賽2場。西班牙足協紀錄章程規定，如果球員是在不可能拿到皮球的情況下做出惡意犯規動作而又被紅牌罰下的，那至少要停賽2場。（塞爾吉奧）
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