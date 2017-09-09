8月22日，武磊在面對亞洲頂級強隊廣州恆大時打進了自己對該隊的第一和第二個進球。9月5日，武磊用逆轉比賽的進球，幫助中國隊以勝利來昂首結束自己在世預賽上征程。而今天，武磊又馬不停蹄的在聯賽里打出一進球一助攻。在還有六輪的前提下，武磊已經以15個聯賽進球，追平了自己在中超單季的最高進球紀錄。雖然武磊的存在，不能幫助中國隊達成目標，雖然他如此瘋狂進球，隊內地位似乎還低於胡爾克和奧斯卡。但他用自己這20天來三場絕佳的發揮，繼續表明一個道理：他不僅是國內最近五年來的最好的前鋒，也是現在唯一有國際靠前水平的國內前鋒，他無須再仰望哪位前輩，暫時不說超越這兩個字，但武磊在、且必須在中國足球歷史上最頂尖的前鋒行列之中。

或許是因為打替補上觀察仔細的原因，武磊在對卡達出場之前，已經找准了自己的突破方向和進球方式。而更或許是這個替補上，讓今天的武磊在體力上顯得充沛異常，和一直在苦練等著他來挑戰的天津後衛們相比，武磊在上半場簡直就是夢魘般的存在，他在左路包抄而上的速度太驚人了，天津後衛對上他，有點步兵和騎兵硬比速度的悲壯感。第一個進球，武磊快速截斷是進攻發起第一步，最後終結則是他的快速跟上打空門。

單一個快字，聽上去只是選手原始的身體素質，但武磊的快，快的有水平，快的有準頭。他快速搶球，還得快速分球，才能形成後來胡爾克到奧斯卡這個層面上的接連配合滲透。而接下去的快，切入快，而不是呆看隊友配合，單這個主觀能動性，武磊也是強出其他國內前鋒的主因之一。接著快接應，快補射，尤其是補射這一下，更是各種能力的綜合。你得有預判的能力，你得有臨門一腳打好各種旋轉的皮球的能力，你得快到對方所有隊員做出反應前來這麼一腳。單這一記進球，真該為武磊瘋狂鼓掌！我們不和國際一線前鋒來做沒對比，僅就中國聯賽來說，你想得起來三天前打完世預杯，三天后還能這麼神速的國內進球手嗎？

而武磊那記助攻，如果換到大多數門戶的國際足球編輯來做，基本就是趙宏略被徹底打爆這種一棒子打死的結論了，但事實上趙宏略吃了幾次大虧后，後面做得還可以。國內中超級對手的對抗，真要把對方欺負的全場找不到北，那是不太可能的，局勢不妙教練早換人了。高手能贏，基本就贏在一段時間之內。武磊開場后那種快搶前的速度，估計遠遠超出天津隊員們的預判。

武磊的存在感。直到比賽結束前都沒消失，似乎還越來越強，比賽結束前，武磊又靠自己獨特的超強意識和快速啟動，搶到過兩次機會。此時也真讓人驚訝於他到比賽結束前的體力，但奔得實在過猛的武磊，兩次射門都被把握好，否則這場球一準追上他個人單季聯賽進球最好紀錄（2012年中甲 17球）。

但聯賽15球，也足夠讓武磊站在新的歷史高度，僅僅五個賽季不到，他現在中超總進球70個（湊巧的是埃爾克森今天進球后是整80個），追平傳奇外援詹姆斯，站在了中超射手榜並列第五的高度。前面除了剛才提到的埃爾克森，還就剩韓鵬、郜林和李金羽需要追趕。而大羽的73球第四位紀錄，武磊應該可以在聯賽結束前達成。不過大羽還有甲A聯賽40來個進球，但以武磊現在的進球速度，特別是他很容易被人忽視的強壯和少受傷體質，大概到2020年賽季，29歲的武磊應該可以超越李金羽，成為中國頂級聯賽歷史頭號射手！

（孟巍）