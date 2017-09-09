日期:9月9日晚19：35，中超聯賽第24輪繼續進行，山東魯能泰山隊主場迎戰江蘇蘇寧。主隊在場上佔據了絕對優勢，無奈上下半場先後錯失多次得分良機，在之前已經連續兩場進球的佩萊傷停補時階段絕殺未果之後，最終雙方0：0握手言和，儘管魯能此戰拿到一分仍然暫列積分榜第三位，但連續兩輪不勝也使得自己隨時有被身後追兵超越的危險。

本賽季以來，魯能一改往日的「步行者」形象，在德國鐵帥馬加特帶領下，戰績不俗，甚至一度曾經領跑積分榜，即便後來有所下滑，目前仍然高居第三位。本場比賽的對手江蘇蘇寧儘管一直深陷保級泥潭，但他們本賽季聯賽第一場勝利就是在魯能身上拿到。特謝拉的絕殺讓馬加特以及魯能球員們至今仍耿耿於懷，回到自己的地盤自然要全力爭勝。

開場之後，泰山隊便展開了猛攻，而蘇寧則一副要將防守反擊進行到底的架勢。超過六成的控球率，反映了主隊對於比賽場面的絕對控制，不過，今天運氣卻沒有站在他們這一邊。第20分鐘，王彤錯失良機，接到佩萊妙傳的他殺入禁區，一記勁射卻將球打高；26分鐘，戴琳將隊長蒿俊閔主罰的角球頂在了立柱上；62分鐘，劉彬彬利用速度優勢形成單刀，他的小角度推射卻遺憾地滑門而過；第87分鐘，塔爾德利左路接隊友直塞後下底傳中，卻被蘇寧後衛踢到了立柱上，魯能再次與進球失之交臂；直到傷停補時的最後階段，魯能仍然有殺死比賽的機會，可惜佩萊在直接面對門將的情況下過於追求角度，將球推在了立柱上！魯能全場空有16次射門，卻沒有取得一粒進球，除了隊員射術仍需改進外，運氣也著實差了一點。

除了運氣的因素，魯能本場比賽也受到了FIFA病毒的困擾，在聯賽休戰期間，有多人被國足和U22國家隊抽調，其中蒿俊閔、王大雷都是球隊的絕對主力，劉軍帥也是近期連續獲得首發機會的U23球員。本場與江蘇蘇寧的比賽，他們也都是首發出場。自從馬加特到任以來，魯能球員一向以體能充沛、跑動積極著稱，今天的比賽，在跑動距離上卻大幅落後於對手，也難怪央視的解說員在看到技術統計之後認為數據統計出現了錯誤。中場核心球員在身體上的疲勞，也是導致球隊很難打破僵局的重要因素之一。

爭奪亞冠資格的主要對手華夏、權健、富力和國安的比賽都將在明天進行，由於相互之間的差距都很小，一場比賽的勝負都將會對排名產生很大的影響。魯能在關注對手的表現的同時，更應及時調整好自己的狀態。在接下來的每一場比賽中，珍惜每一次進攻，提高把握機會的能力。尤其是在對陣聯賽排名中下游的球隊的時候，更要吸取今天的教訓，努力增強攻堅能力，穩紮穩打，拿下儘可能多的分數，將爭奪亞冠的主動權牢牢掌握在自己手中。

（連捷）