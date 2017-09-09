英超-拉卡澤特破門新援助攻 阿森納半場2-0領先北京新浪網 (2017-09-09 22:59)
日期:9月9日22:00(英國當地時間15:00)，2017/18賽季英超第4輪一場焦點戰在酋長球場展開角逐，阿森納主場對陣伯恩茅斯。
阿森納歷史上5戰伯恩茅斯取得4勝1平。自2008年10月以來，阿森納近23個聯賽主場對陣降級區球隊取得全勝。自1982/83賽季以來，阿森納從未在前4輪落敗3場。自2012年1月以來，阿森納也從未遭遇聯賽3連敗。伯恩茅斯近6次客戰倫敦1平5負。桑切斯進入替補席，拉卡澤特、科拉希納茨和穆斯塔菲輪換進入首發。
阿森納第6分鐘取得領先，科拉希納茨左路突破傳中，無人防守的維爾貝克小禁區邊緣頭槌破門。阿森納控制比賽，扎卡禁區前勁射被貝戈維奇撲出。厄齊爾禁區弧邊緣自由球直接射門也被貝戈維奇救出。厄齊爾和拉卡澤特連續回傳，扎卡禁區前射門高出。
阿森納第27分鐘擴大比分，厄齊爾中場直傳，維爾貝克傳球，拉卡澤特禁區弧內勁射右上角入網，2-0。明斯回傳，貝戈維奇解圍被維爾貝克擋下，前切爾西門將又奮勇封擋了拉卡澤特的單刀補射，皮球還被踢爆。科拉希納茨禁區左側射門打在亞當-史密斯手上彈出，裁判未予判罰。
阿森納(3-4-2-1)：33-切赫；20-穆斯塔菲，6-科斯切爾尼，18-蒙雷亞爾；24-貝萊林，8-拉姆塞，29-扎卡，31-科拉希納茨；11-厄齊爾，9-拉卡澤特；23-維爾貝克
伯恩茅斯(3-5-2)：27-貝戈維奇；3-庫克，5-阿克，26-明斯；15-亞當-史密斯，24-弗雷澤(38',33-艾比)，4-戈斯林，8-阿特爾，11-丹尼爾斯；17-約書亞-金，18-迪福
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