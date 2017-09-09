日期:9月9日，深圳佳兆業在主場以0比1不敵石家莊永昌，用永昌主帥古特比的話來說，深足的沖超只存在理論上的可能性。賽后，深足主帥王寶山也承認，這場失利之後，深足僅存的沖超希望被打沒了，他代表球隊向大家道歉，總結球隊的表現，王寶山認為，後防線不穩是深足掉隊的主要因素。

深圳佳兆業在輸掉今晚的比賽之後，沖超形勢急轉直下。目前，深足與永昌的分差達到4分，與排名第二的人和之間分差則達到了11分之多。深足主帥王寶山在賽后表示：「祝賀永昌取得勝利，這場比賽我們輸了，說老實話，心理很難過也很遺憾，把我們僅存的沖超希望也打沒了。我剛才在休息室里和大家談了我之前交待的事情，我們打北控之前、打黃海之前、打一方之前，我強調一點，講人生，我理解有的人一輩子很努力，可能一次機會都沒有，有的人很努力，但是能抓住一次機會，還有一種人最可悲，無數次機會，一次次從身邊溜走。」

王寶山直言：「我來深圳之前，八輪不勝，失去了很多應該領先的機會，來了之後，帶領球隊一直苦苦往前追，可是到了節骨眼上，就會出現這樣的問題，所以說，很遺憾，希望深圳隊明年還可以重來，今年聯賽，整個過程，確實是教訓和經驗非常慘痛，佳兆業投入了大量人力財力，球隊也得到深圳球迷無私的支持，我想代表球員跟大家道歉，確實讓大家失望了。接下來還有五場比賽，人員有停賽，羅西也停賽，給後面的比賽增加了更大的困難，在這種情況下，我要求大家把後面的比賽打好，給深圳球迷希望。」

有記者提到，深足三名外援表現得不是很有團隊性，是否過於依賴三名外援，對此，王寶山表示：「我們今年球隊目前狀況，人員結構的安排是很困難，從幾個中衛的角度來說，我們這一塊存有大的漏洞，從失球數來說，在前六名球隊里很高，說明我們在防守上確實存在問題，在這種情況下，最近三場比賽改變了陣型打法，可能外援有相對生疏的方面，但是，總的來說，我們今天的射門次數、傳中次數、戰術設計是成功的，畢竟從比賽的角度，除了對方的反擊和高空球，我們控制了比賽的節奏，也打出了我們基本的內容，確實後防線上為什麼改成三中衛，就是因為我們後防線的問題太多了。」

深足在面對前幾名球隊時，在主場只進了一球且只拿到一分，這是能力問題還是心態問題？王寶山回答：「實事求是地說，還是能力有欠缺，和前六名的球隊，如和一方這種球隊打，我們幾乎沒有佔優勢，從這一點上來說，我們在整體實力上涉及到個人能力上，我們確實有欠缺。」（文莉）