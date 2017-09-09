日期:9月9日22:00(英國當地時間15:00)，2017/18賽季英超第4輪一場焦點戰在皇權球場展開角逐，切爾西客場對陣萊斯特城。

切爾西上賽季3勝萊斯特城，尤其聯賽中兩個3比0雙殺。切爾西近13次對陣萊斯特僅負1場，其餘12戰取得11勝1平。雙方英超歷史交鋒22場，切爾西13勝5平4負，其中客場6勝2平3負。雙方歷史交鋒109場，切爾西54勝30平25負佔據優勢。巴卡約科輪換出場，新援德林沃特對陣舊主進入替補席。

開場僅2分鐘，巴卡約科傳球，莫拉塔左路禁區前勁射被沒收。切爾西第10分鐘錯過機會，小法送出直傳，反越位成功的莫拉塔獲得單刀機會，但他在12碼處射門踢空。恩迪迪后場對佩德羅犯規，路易斯自由球遠射反彈球被舒梅切爾沒收。馬赫雷斯反擊中斜傳，瓦爾迪禁區邊緣低射偏出。

坎特傳球，莫拉塔禁區左側12碼處射門被摩根及時封堵。萊斯特城第40分鐘錯過機會，馬赫雷斯2打1反擊機會直傳，斯利馬尼10碼處射門被庫爾圖瓦神勇撲出。切爾西第42分鐘打破僵局，阿斯皮利奎塔右路斜傳，莫拉塔小禁區邊緣力壓摩根頭槌破門。半場補時，摩西禁區前勁射被撲出。

萊斯特城（4-4-2）：1-舒梅切爾；2-辛普森，5-摩根，15-馬圭爾，28-富克斯；26-馬赫雷斯，25-恩迪迪，22-詹姆斯，11-阿爾布萊頓；9-瓦爾迪，19-斯利馬尼

切爾西(3-5-2)；13-庫爾圖瓦；28-阿斯皮利奎塔，30-路易斯，2-呂迪格；15-摩西，14-巴卡約科，4-法布雷加斯，7-坎特，3-阿隆索；11-佩德羅，9-莫拉塔