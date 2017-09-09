日期:9月9日，世界羽聯超級系列賽日本公開賽簽表出爐，本次比賽將於19日-24日在東京舉行。諶龍繼續休戰，林丹領銜國羽眾將。經過短暫休整后，國羽大多數主力均隨隊出征。值得一提的是，林丹和李宗偉分處上下半區，林李大戰或將在決賽上演。

男單方面，諶龍休戰，賽會7號種子林丹領銜出征。剛剛在全運會奪得四連冠的超級丹首輪對陣印度人維爾瑪，如能順利過關將很有可能迎來另一位印度選手普拉尼斯的挑戰。如果能連過兩關，林丹將極有可能與頭號種子韓國一哥孫完虎爭奪一個四強席位。而同樣處在上半區的田厚威首輪將遭遇印度一哥斯里坎斯。

下半區中，2號種子石宇奇首輪對陣世錦賽發揮出色的法國人萊維德斯，喬斌率先迎戰印尼名將蘇吉亞托，黃宇翔首輪挑戰丹麥老將維廷胡斯，而趙俊鵬將遭遇4號種子中國台北名將周天成。

而5號種子馬來西亞名將李宗偉首輪對陣中國香港選手黃永祺，隨後極有可能遭遇喬斌的挑戰。如果林丹和李宗偉發揮出色，林李大戰或在決賽上演。

女單方面，孫瑜繼韓國賽後繼續缺席。6號種子何冰嬌率先對陣日本選手佐藤冴香，陳雨菲首輪迎戰蘇格蘭人吉爾莫，而陳曉欣首輪又將遭遇5號種子西班牙名將馬林。在印尼公開賽時，國羽小花曾因擊敗馬林一戰成名。本次比賽，對手定當做重點研究盼成功復讎，陳曉欣千萬不可大意。此外，中國台北一姐戴資穎和日本名將山口茜分列賽會前兩號種子。

男雙方面，李俊慧/劉雨辰位列賽會頭號種子，首輪對陣日本組合金子祐樹/井上拓鬥。7號種子張楠/劉成首輪迎來印尼組合安格里亞萬/哈迪安托的挑戰，而黃凱祥/王懿律率先對陣日本組合保木卓朗/小林優吾。此外，韓呈愷/周昊東將參加資格賽爭奪。

女雙方面，中國隊派出五對選手出戰。新科世錦賽冠軍陳清晨/賈一凡位列賽會4號種子，率先迎戰日本組合新玉美鄉/渡邊茜，6號種子黃東萍/李茵暉首先對陣泰國組合普緹塔/沙西麗，而杜玥/徐涯首輪遭遇日本組合櫻本絢子/高畑祐紀子。此外，包宜鑫/湯金華和黃雅瓊/於小含將參加資格賽角逐。

混雙方面，魯愷/黃雅瓊位列賽會頭號種子，首輪對陣馬來西亞組合陳炳順/謝怡詩。2號種子張楠/李茵暉率先迎戰一對資格賽選手，而王懿律/黃東萍繼續與韓國賽首輪對手德國組合拉姆福斯/伊莎貝爾交鋒。另外，周昊東/徐涯和韓呈愷/杜玥兩對年輕組合將參加資格賽爭奪。

（空山鳥語）