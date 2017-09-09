（中央社記者康世人新德里9日專電）為執行政府新南向政策，經濟部投資業務處率台商組織和代表4日到13日赴印度進行投資和攬才考察，為台商布局印度鋪路，成果豐碩。



經濟部投資業務處處長王劍平率領台灣工商團體及台商代表近40人，組織攬才和投資團於4日起到13日到印度清奈、孟買、新德里和班加羅爾，協助台商攬才與投資考察。



王劍平表示，投資業務處首先率台灣印度經貿協會、工商協進會、台南市工策會及台商代表等組成的攬才團前往清奈，於5日和6日拜會安娜大學（AnnaUniversity）和SRM大學，簽署諒解備忘錄，準備開辦華語培訓班和攬才。



此外，攬才團5日也拜訪印度理工學院馬德拉斯分校 (IIT Madras），舉辦攬才媒合會。



王劍平指出，當天報名面談學生人數超過200人，顯示台商的產業實力與生涯前景，已獲IIT馬德拉斯分校優秀學生的重視。



包括加輝洋行、富智康科技、鴻海科技、技嘉科技、研華科技、台達電等公司團體均派員在IIT馬德拉斯分校面談徵才，互動熱絡，至晚間10時才結束。



此外，王劍平另率台灣赴印度投資合作促進團6日抵達新德里，陸續拜會北方省大諾伊達（Great Noida）管理局、德里孟買工業走廊公司和哈雅納省（（Hary na）、泰倫加納省（Telangana）投資主管機關，與當地官員洽談協助台商到印度投資相關事宜。



參加投資團的越南台商會聯合總會前總會長謝明輝說，由於印度這幾年經濟成長快速，且總理莫迪大力推動若干政策吸引外國投資，此行為越南台商考察印度投資環境，回去將向商會報告考察心得，希望為越南台商尋求下個投資地點。



王劍平也指出，由於中國、東南亞台商都希望擴大全球布局，對印度市場的崛起非常有興趣，此行希望能帶台商和工商團體實地了解投資環境，為台商投資印度做好市場調查。



駐印度代表田中光鼓勵台商到印度投資，並建議台商能派人先到印度進行2、3年的市場調查，或找到好的印度合作夥伴，同時進行布局長期策略規劃，印度5億的中產階級消費能力，絕對不會讓台商失望。



台灣赴印度投資合作促進團將於10日飛往班加羅爾，除拜會卡納塔卡省（Karnataka）投資主管機關外，也將考察東元集團旗下世正開發正在洽談開發的工業園區土地。1060909