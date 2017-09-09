9月9日，在中甲聯賽第25輪的比賽，當中，北京人和主場迎戰武漢卓爾，結果憑藉王剛的進球，人和隊在主場1：0戰勝卓爾。

比賽結束后，進球隊員王剛在接受媒體採訪時首先表示：今天頂替馬西卡首發，心情也是比較興奮吧。畢竟今年和去年相比，比賽機會少了很多，即興奮但是也有壓力。也是帶著為馬西卡而戰的一種心情。比賽前，馬西卡給我們全隊發來了視頻，為我們加油，感覺很振奮。

今天的比賽中，王剛有點馬西卡附體的感覺，進球后還舉起了馬西卡的T恤，對此王剛也說到：非常感謝馬西卡之前為球隊的付出，他為球隊做出了很大的貢獻，加油馬西卡，希望能早日康復，回到我們這個大家庭。希望今天的表現沒有讓他失望吧。

談到自己的進球嗎，王剛回憶到：當時那個過了兩個人，感覺可以射門就射了。很高興能進球幫助球隊。對於自己來說，雖然前面都是替補出場，但狀態保持得不錯，也是因為認真對待每一次的訓練，保持好狀態。珍惜每一次的比賽機會，保持好身體狀態和心態。給自己更多的信心。

對於球隊沖超的前景，王剛也直言：心情非常的激動，沖超的主動權一直掌握在我們自己手裡。只要做好自己不失誤，我們應該有很大的機會。我們會為此繼續去努力，一場場去拼。（於靜）