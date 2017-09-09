9月9日，在中甲聯賽第25輪的比賽，當中，北京人和主場迎戰武漢卓爾，結果憑藉王剛的進球，人和隊在主場1：0戰勝卓爾。

比賽結束后，人和隊主教練路易斯在點評本場比賽時首先表示：大家可以想像一下球員在場上，他們有多疲勞，我在邊上看得因為注意力要集中，比賽過程的緊張，我現在已經有點喘不過氣了，但是只能說我們隊員做的非常好。上半場我們踢得非常好，創造了好幾次明顯的得分機會，而且對手沒有一次射正門框，下半場，明顯隊員的疲勞狀態上來了，因為上周和大連打的那場球非常激烈，對他們的消耗非常大，而且上一場是周日打的，這場又周六踢了，休息的時間也短，所以說這也很正常，好在我們今天頂住了壓力，把這場比賽贏了下來，又拿了一個三分，又向前邁出了一小步，我們就這樣一小步一小步走到我們的目標去。

本場比賽王剛頂替馬西卡位置，王剛也打入致勝進球，對於怎樣評價王剛？路易斯說到：在我來到球隊之後馬西卡的表現非常好，給我和整個球隊帶來很大的幫助，今天對王剛來說，他來頂替馬西卡的位置，其實是有一定壓力的，因為之前馬西卡的表現那麼出色，但是我為他今天的拼搏表現感到非常開心，頂住壓力進了球，而且創造出了機會，而且在不斷的進行拼搶，基本上每球必爭，對他這樣一個之前比賽打得不多的球員來說，要找比賽的感覺，在場上體能的分配，其實並不是一件容易的事，很為他感到高興，希望他能夠把狀態這樣好的表現繼續延續下去。

今天大家都在說王剛是馬西卡附體，對此路易斯也坦言：確實，我同意這樣的說法，他進球的方式其實是非常馬西卡的，還是為馬西卡感到很遺憾，希望我們最後能夠為他而戰，去實現目標，到最後他能夠回來跟我們一起慶祝今年的勝利。

對於今天人員安排是否給武漢隊驚喜了嗎？路易斯直言：應該是不大不小的一個驚喜， 基本上也能猜到，我只是昨天不想過早的暴露我們的人員安排，我們這些隊員對手應該會有一點了解，很重要的是我們應該像上一場比賽在大連時候說的，革命尚未成功，同志仍需努力。一步一步的繼續往前走，後面還有很艱難的比賽等著，在客場面對聯賽第三的球隊，接下來還要跟深圳有一場，所以說，還是不能放鬆，大家還要繼續鼓起這個勁，繼續往前走。

路易斯最後說到：馬西卡之前為球隊的付出，他為球隊做出了很大的貢獻，我們想說，加油馬西卡，希望他能早日康復，回到我們這個大家庭。希望今天的表現沒有讓他失望吧。

（於靜）