「皇馬患上了CR7依賴症，沒有C羅，4分丟到了水中。」這是《馬卡報》賽后的標題，該報指出，兩場主場比賽，C羅不能上場，皇馬兩次陰溝翻船，球隊已經丟掉了4分，對瓦倫西亞和萊萬特，本澤馬和貝爾都沒有進球。

上賽季，在C羅無法上場的時候，皇馬有莫拉塔和J羅等球員幫助皇馬解決問題。本賽季，皇馬板凳厚度被削弱，關鍵時刻沒有第二線的球員站出來解決問題。9分的積分，皇馬只拿到了5分，而且其中有2場是伯納烏的比賽。

一個夏天之後，皇馬的實力其實是下降的。球隊沒有大手筆的引援，反而放走了J羅和莫拉塔這兩位重要的球員。儘管齊達內希望他們都留下，但他們各自都有離開皇馬的理由。皇馬上賽季共進球169個，這兩位球員一共打入了31球，也就是說，皇馬上賽季60場比賽，其中將近1/5的進球都是這兩大球星打入的。他們離開對皇馬來說是巨大的損失。

莫拉塔的離開對皇馬來說是損失。這位西班牙前鋒上賽季43場比賽打入20球，大部分都是替補上場打入的。他踢了1872分鐘，進球效率極高，是皇馬的奪冠功臣之一。J羅上賽季打入11球。哥倫比亞人對上賽季的缺少上場時間不滿。此外，在歐冠決賽中他還被齊達內棄用。但除了進球，J羅和莫拉塔事實還能在球隊發揮「鯰魚效應」，迫使主力球員更加努力。現在他們不在了，主力球員的鬥志也下降了。

《馬卡報》指出，對於莫拉塔等球員離開會給球隊造成的損失，媒體和球迷早就討論過，但俱樂部沒有聽取意見。在莫拉塔和馬里亞諾離開后，皇馬也沒有尋求引進一位9號球員，而事實上皇馬非常需要有一位純中鋒存在。從對萊萬特的這場比賽來看，皇馬的板凳厚度在中鋒這一位置上沒有得到體現。馬約拉爾被棄用，顯然齊達內對他不夠信任。

皇馬的鋒線危機早早就暴露了。對萊萬特的比賽，本澤馬因傷早早離場，周中歐冠對希臘人競技的比賽上場的可能性並不大，而且也很可能無法參加下輪客場對皇家社會的西甲比賽。而西甲客場對皇家社會，C羅仍然停賽（最後一場停賽），或許皇馬這時該想念莫拉塔了。

板凳厚度的削弱，也許會導致皇馬本賽季沒有作為。上賽季在賽程困難時，皇馬體現出強大的板凳厚度，一場比賽輪換9人依然可以戰勝對手，而本賽季，皇馬到目前為止沒有體現出這種優勢。如果巴薩本輪獲得勝利，那3輪比賽后皇馬就落後對手4分，新賽季的道路，對皇馬來說將會非常難走。（塞爾吉奧）