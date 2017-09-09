日期:9月9 日，在一場決定沖超球隊命運的關鍵比賽中，石家莊永昌笑到了最後。憑藉阿德里亞諾的進球，永昌在客場以1-0戰勝了深圳佳兆業，球隊得以繼續保留沖超的希望。賽后，主帥古特比直言，這場比賽的結果對主客兩隊的沖超歷程非常重要，輸掉比賽的一方有可能掉隊；他讚揚了永昌隊永不放棄的精神，並道出本場比賽紅黃牌滿天飛的原因。

在1-0戰勝深足之後，永昌將深足甩在身後，贏得了關鍵的三分，主帥古特比點評道：「這是一場激動人心而且充滿戲劇性的比賽，即使在比賽結束之後，這種戲劇性還在延續，這表現出我們球隊的戰鬥精神。這場球對兩隊的沖超歷程都是非常重要的，毫無疑問，深圳隊是中甲聯賽最強的球隊之一，我們希望他們能繼續努力，繼續前進。我對我們的球員感到自豪，他們已經盡了全力，雖然有時候處理球不是很好，注意力不夠集中，但是我們還是保持了永不放棄的精神。有時候，我們的腳下配合能力稍微欠缺，但是，今天的這個進球表現出我們通過腳下配合把球傳到危險區域並創造進球機會的能力，希望最後五場比賽，我們能全力取得勝利，我想感謝遠征的球迷陪我們來到這裏，能激勵我們把比賽踢好。」

本場比賽，當值裁判共出示了7張黃牌和2張紅牌，可謂紅黃牌滿天飛，對此，古特比認為：「我想兩支球隊都很清楚，這場比賽必須拿下來，才能不掉隊，加上聯賽到了賽季末，隊員的體能出現了問題，再加上深圳天氣很炎熱，所以隊員搶斷時下腳有些，出現很多身體對抗，容易出現黃牌。紅牌的情況我沒有看清楚，回去看視頻再研究」。

戰勝深足之後，永昌下一輪將與沖超對手北京人和進行直接對話，古特比表示：「下一場比賽將很關鍵，但是我覺得今天的這場球就像決賽一樣，今天輸掉的球隊也許會掉隊，所以我非常高興能拿到想要的結果，再準備下一場比賽。實話實說，我們整個賽季都沒有喘息的機會，一直都在追逐前面對手，其實應該很早就沒有沖超的機會，但是，有的時候是發揮不好，有時候會出現人員傷病，但是，有的時候這種過程會讓你更堅強。在客場能戰勝深足是非常困難的，深足是一支很強的球隊，想戰勝他們很不容易。」

深足輸掉了今天的比賽后，古特比是否覺得深足已經掉隊？對此，古特比直言：「從數學上來講，深足沖超還有理論上的機會，但是要追的分數還有很多，還要等待其它隊比賽的結果，這樣你的命運就交到別人的手上。但是深圳後面還有對人和的比賽，我希望他們能五連勝，重新煥發自己的能量。我在中國已經工作了九個月的時間，中國球員和中國人民都有一種永不放棄的精神，我看到我們球隊是這種情況，每次要掉隊時，表現出很大的戰鬥力。深圳球隊的能力是毋庸質疑，但是，他們還要克服自己的心理障礙。」

有記者提到：您一直說深足很強，但是今天深足連一次射正的機會都沒有。對此，古特比表示：「你只需要看看他們的名單，在賽季開始的時候，一直在戰勝對手。如果說他們今天沒有出現射門打正的情況，那和我前面說的情況有關係，和深足隊員們的心理壓力以及爭勝慾望有關係，同時和我們的球隊防守有關係，我們的中後衛今天做得特別好，守門員有一個撲救很精彩，中場我們的站位非常有組織，所以，深足沒有射正知我們隊隊的表現有關係。」 （文莉）