深陷中超保級泥潭的天津泰達在間歇期迎來新帥施蒂利克，然而就在這位前韓國國家隊主帥的注視之下，中超老牌勁旅天津泰達卻在客場以1-3的比分完敗給上海上港，連續11輪聯賽中未嘗勝績，倘若球隊不能在斯蒂利克正式接手後起到立竿見影的效果，恐怕等待這支中超老牌勁旅的將會是降級的悲劇命運。

深陷降級泥潭的泰達終於在間歇期完成換帥工作成，前韓國國家隊主帥施蒂利克正式成為泰達本賽季的第三位主帥，為了更好的熟悉球隊，這位德國老帥為此隨隊前往了上海，雖然還未真正接手球隊，但也在看台上觀看了泰達與上港的比賽。

從雙方紙面實力來看，泰達客場輸球完全在情理之中。首先泰達則是典型的客場蟲，12個客場5平7負難求一勝，而且12場比賽僅打進4球，攻擊力甚至不如客場成績墊底的遼足。其次兩隊此前交手9次，泰達4平5負難求一勝，因此想從上港身上打破賽季客場不勝的尷尬，難度堪比登天。

比賽最終的結果是上港3-1完勝了泰達，武磊延續了在國家隊的出色表現，奉獻了一傳一射，一開場上港就確立了領先優勢。而泰達隊則很難打出有效的進攻配合，在比分落後的情況下，也無力改變比賽局面。

輸球之後，目前在積分榜上，泰達繼續排名倒數第二，可謂是深陷降級的泥潭無法自拔，也不知道今晚在場邊觀戰的球隊新任主帥斯蒂利克內心會作何感想，至少他即將面臨的是一個十分嚴峻的考驗。相比天津球迷是無比擔心的，因為泰達本賽季經歷了從帕切科到李林生，再到遲嶸亮代理主帥，最後又請來施蒂利克的換帥歷程，但顯然每次的結果都難以令人滿意，只不過現在的泰達已經到了懸崖邊上，和之前的幾次換帥不同，現在的泰達已經到了輸不起的地步。（旺旺）