9月9日晚19：45，中甲聯賽第二十五輪上海申鑫與浙江毅騰輕紡城在上海金山體育中心打響。上半場申鑫利用自由球先進一球，隨後毅騰控制住了場上的主動，多次製造出威脅球，可惜未能破門。下半場，毅騰繼續保持著強力的進攻終於很快由皮奧瓦卡里攻入一球將比分扳平。進球后毅騰繼續施壓，終於在第85分鐘由奧古斯托將比分反超，傷停補時階段，申鑫將比分扳為2：2。最終浙江毅騰輕紡城隊客場2：2與上海申鑫戰平。

賽后發佈會上，浙江毅騰輕紡城隊主教練馬里奧托特對於球隊最近接連最後時刻表示非常不開心：「可能我們球隊會載入足球歷史了，因為足球史上很少有一個球隊一個賽季內四次在95分鐘后丟球的。」

馬里奧托特認為本場比賽毅騰隊踢得非常好，「可以說我們比對手打的要好很多，並創造出很多好的機會，但是最後一分鐘丟球后什麼意義都沒有了。」馬里奧托特說，「我們現在需要做的就是繼續努力，在接下來的比賽賺取更多的分數。」

（章魚）