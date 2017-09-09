日期:9月9日晚，2017賽季中超第24輪，山東魯能坐鎮主場0-0戰平江蘇蘇寧。山東魯能本場比賽獲得多次必進球機會，但均未能把握住機會。

比賽結束之後，蘇寧主教練卡佩羅點評了本場比賽：「與我們所預想的一樣這場比賽非常困難，但球隊最終取得了不錯的結果，我對球隊表現感到高興，主隊獲得很多機會，我們也有機會，幾個反擊的機會沒抓住，我對整體結果很滿意，這個結果也比較符合整場比賽的節奏。」

卡佩羅先生跟馬加特在中超相遇有沒有什麼特殊的感覺？球隊發揮出多少在間歇期訓練的內容？面對這些問題，卡佩羅表示：「我們在上海剛參加完亞足聯會議，我們坐的也很近關係很好。我不會去評價我的球員，我希望看到他們在場上的戰鬥精神。」

此戰，蘇寧方面派上塞恩斯布里是不是專門針對佩萊的？對此，卡佩羅說：「塞恩斯布里是我帶隊以來的第一場比賽，今天我們球隊中有兩名中後衛停賽，使用他是出於戰術的考慮，去國米之前他也是球隊的首發，我非常相信他。」

（曲小尤）