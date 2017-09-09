來源：中國之隊

泰國當地時間9日12時，2017年亞足聯U16女足錦標賽賽前新聞發佈會在比賽地春武里召開。參加比賽的全部八支球隊的主教練，都對自己球隊的備戰情況做了簡要的介紹，並表達了自己對於球隊的期望。

中國U16女足國家隊在本次比賽中被分在A組，同組的其他國家分別為泰國、韓國和寮國。泰國為東道主球隊。中國作為上次亞少賽的前三名，直接獲得本次比賽的參賽資格。而韓國和寮國都是通過資格賽進入了最後的決賽階段比賽。其中，寮國為第一次參賽。

對於球隊目前的情況和本次比賽的憧憬，幾位主教練都做了簡要闡述：

中國主教練高紅：非常榮幸我們的姑娘們能夠代表中國來到這裏。我相信很多人都知道，中國政府目前對足球非常重視，其中也包括中國的女足發展。在我們的整個備戰過程，我們都受到了中國足協的全力支持。亞洲地區的青少年女足，放眼整個世界都可以算是非常強的。我之前去看了U17女足世界杯，非常高興看到朝鮮和日本進入決賽，這是亞洲女足的光榮，也是亞洲各個足協長期工作的結果。對我們來說，我們有自己的想法和目標，更重要的是，我們的姑娘通過跟每一個對手的比賽，能夠去發現自己有更多的天賦，可以去開創她們的未來。同時，我也希望她們能夠為中國女足贏得社會上更多的支持。我們希望與每一個隊伍一起，展現亞洲女足形象，推動亞洲女足發展。因此我們決定盡我們最大努力，也給對手展現我們最好的一面。

泰國主教練蘇薩旺：很高興我們能夠作為東道主參加這次比賽，我們也非常歡迎所有隊伍的到來。希望所有隊伍都能在這裡有一個愉快的經歷，並打出高質量的比賽。

韓國主教練許正宰：非常榮幸能夠參加這個比賽。我們在參加了預選賽之後，有機會能與亞洲高水平的球隊比賽，我感到十分榮幸。

寮國主教練索布阿罕：寮國是一支名不見經傳的球隊，這是我們第一次能夠參加這樣的比賽，我們感到非常高興。我們希望能夠取得好的成績。畢竟足球就是足球，九十分鐘里什麼都有可能發生。

隨後，在記者提問環節，當有記者詢問在隊員時期收穫巨大成功的高紅，此次帶隊希望有哪些收穫時，高紅表示：「對於中國隊員來說，經歷是最重要的。所以我希望這一次姑娘們能夠開始她們的學習之旅。」

而第一次參加這類大賽的寮國隊主教練索布阿罕，也表達了希望在比賽中取得的收穫：「對於我們自己來說，我們需要做更多。為了我們的未來，我們需要更大的提高，成為更高水平的隊伍。」

之後，東道主泰國隊主教練蘇薩旺介紹了球隊的準備情況，和對於同組其他對手的了解：「對於我們自己來說，我們一直在做著準備。如果我們能晉級，我們的隊員會受到極大的鼓舞，我相信她們也會非常享受這個比賽。在這個小組，我們的對手們水平都很高。我希望隊員們能夠從比賽中收穫經驗，向其他對手學習先進的技術。」

只有詢問韓國隊的問題讓韓國主教練許正宰稍顯為難，有媒體希望他能夠在自己的球隊和朝鮮隊之間進行比較，許正宰思考過後回答道：「我不知道如何比較。我知道朝鮮隊在場上的控制力很強。如果我們遇到他們，我們會表現出我們最高的水平。」

官訓精彩瞬間

日期:9月10日，中國隊就將在小組賽中迎戰第一個對手韓國隊。希望國少小花，能夠在泰國揚翼，打響本屆亞少賽的第一槍！