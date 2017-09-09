習慣了十一制足球的縱橫捭闔，突然間參與到五人制足球，無論是空間，還是技戰術，抑或是人數，都會有產生不適之感，「我們是抱著學習的態度來參賽的，之前沒有想到五人制足球的氛圍和激烈的爭奪場面，我想我們的孩子在這樣的比賽中肯定會有提高，鍛煉的價值也大。」在2017賽季5X5足金聯賽長春站首個比賽日中，長春亞泰U16隊在助理教練隋春斌的率領下過關斬將，殺進四強。

日期:9月9日，由新浪體育主辦的「足金聯賽」首站長春站的比賽在吉林省藝博足球場打響。本次比賽，不僅吸引了經常活躍在長春業餘足壇的強隊，而且首次也引來了長春亞泰和長春大眾卓越女足兩支職業俱樂部的梯隊。

在首個比賽日中，長春亞泰U16隊先後以6-4勝南葛足球隊、1-0勝 老兄弟1隊，8-1勝 崇誠一隊，殺進四強。激戰中，長春亞泰U16隊雖然技戰術默契，體能充沛，但由於是從十一制「改打」五人制，空間的縮小讓他們起初打得很艱難，「比賽規則和技術要求都發生了變化，這逼得孩子們要打出訓練中5對5的區域對抗演練效果，從學習的角度出發，我們達到了目的，像國少隊的張佳碩，以及張脈、廖天珏、李宇佳、劉臣等表現非常出色。」

放眼世界足壇，許多大牌球星，如法爾考、小羅、內馬爾等，都在五人制足球賽中有過歷練，而在中國足壇，五人制足球剛剛興起，但在傳統觀念中，職業足球俱樂部還沒有重視五人制足球。

「我們平時的訓練和比賽都是11制，今天孩子們第一次接觸到5人制球，被熱烈的氛圍和激烈的拼搶所震憾。即便奪進四強，我們也是抱著學習的態度來參賽的，與比自己大的成年業餘球隊比賽，除了身體對抗外，還要有精湛的腳下技術。」隋春斌說，「通過3場比賽，我們在技術和意識上的提高很大。其實，我們在平常的訓練中，也是從1對1、2對2、5對5 、8對8，逐漸過渡到11對11，我覺得區域內的5對5是提高孩子們能力不可缺少的訓練內容，因為由人數由少變多，區域內攻防轉換是完全不同的。」

在長春亞泰梯隊中，隋春斌帶領的U16隊實際上是2001/2002年齡段的一支球隊，由於主帥楊海報率領2002年齡段的球隊外出比賽，因此還不是他們最強的組合。「目前，2001年齡段的球員有21個，2002年齡段的球員有19個，而且每年我們也會在全國各地挑選優秀的苗子補充進隊。我們想讓這兩個年齡段的梯隊能夠成為全國的佼佼者，為一線隊輸送更多的人才。」隋春斌說。（王錦亮）