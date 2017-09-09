（中央社記者侯姿瑩台北2017年9月9日電）行政院長賴清德今天召開總預算案調整會議，行政院發言人徐國勇說，賴清德指示由行政院政務委員負責與各部會協調調整項目與幅度，最遲13日完成，14日行政院院會務必定案通過。



徐國勇會後轉述，賴清德召開總預算案調整會議，政委、財經部會首長等出席，賴清德指示由政委協調部會首長檢討預算案，再回報行政院主計總處，最遲13日晚間完成協議，調整後的版本務必於14日院會通過。



徐國勇說，總預算案通過後，將在立法院新會期22 日開議前送達立法院待審。



賴清德昨天就任行政院長，隨後主持任內首次院會。行政院會後宣布，內閣改組，基於尊重立法院，援例主動撤回已送立法院審議的107年度中央政府總預算案，修正後再送立法院。



賴清德昨天已召開會議，與閣員討論總預算案調整科目與幅度。今天繼續第二場會議。



徐國勇表示，賴清德指示各部會秉持「零基預算」精神調整預算案。



與會的主計長朱澤民接受中央通訊社記者訪問表示，「零基預算」原則指的是以零為基點編列預算，不考慮過去預算項目，目的在於避免浪費。



至於哪些項目需調整？徐國勇表示，各部會還在討論，不便透露細節。



朱澤民說，會議中主要是各部會向賴清德報告，哪些項目可撙節、哪些項目因施政需要應增加。賴清德指示各部會重新檢討，盡快完成調整，送主計總處最後彙整。



前行政院長林全時代，行政院院會8月17日通過107 年度中央政府總預算案，歲入新台幣1兆8904億元，較106年度約增2.7%；歲出1兆9850億元，較106年度約增0.6%。