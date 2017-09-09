今彩539頭獎槓龜中央社 (2017-09-09 22:11)
（中央社台北2017年9月9日電）第1060216期今彩539開獎，中獎號碼05、19、24、25、31；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎128注中獎，每注可得2萬元；參獎5631注中獎，每注可得新台幣300元。
3星彩中獎號碼140，正彩16注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼6626，正彩15注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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