（中央社台北2017年9月9日電）第1060216期今彩539開獎，中獎號碼05、19、24、25、31；派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎128注中獎，每注可得2萬元；參獎5631注中獎，每注可得新台幣300元。



3星彩中獎號碼140，正彩16注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼6626，正彩15注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。