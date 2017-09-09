大福彩頭獎槓龜中央社 (2017-09-09 22:06)
（中央社台北2017年9月9日電）第106072期大福彩今晚開獎，中獎號碼為01、14、16、27、29、31、39，特別號為03；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎也無注數中獎，參獎有47注中獎，每注獎金新台幣4000元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060909
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