（中央社台北2017年9月9日電）第106072期大福彩今晚開獎，中獎號碼為01、14、16、27、29、31、39，特別號為03；派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎也無注數中獎，參獎有47注中獎，每注獎金新台幣4000元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060909